Петросян рассказала, как относится к сравнениям с Евгенией Медведевой

Аделия Петросян рассказала, как относится к сравнениям с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«Я очень уважаю Евгению Медведеву, она очень хороший человек, — сказала Петросян ТАСС. — Такое сравнение даже как-то поднимает мне настроение. Иногда у нас с Евгенией даже получается покататься на одном льду».

13-летняя Петросян тренируется вместе с Медведевой в группе Этери Тутберидзе. Ранее болельщики неоднократно отмечали сходство фигуристок во внешности и манере катания.