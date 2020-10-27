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Петросян рассказала, как относится к сравнениям с Евгенией Медведевой

18:44
Аделия Петросян. Фото Instagram
Аделия Петросян. Фото Instagram
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Аделия Петросян рассказала, как относится к сравнениям с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«Я очень уважаю Евгению Медведеву, она очень хороший человек, — сказала Петросян ТАСС. — Такое сравнение даже как-то поднимает мне настроение. Иногда у нас с Евгенией даже получается покататься на одном льду».

13-летняя Петросян тренируется вместе с Медведевой в группе Этери Тутберидзе. Ранее болельщики неоднократно отмечали сходство фигуристок во внешности и манере катания.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9830021

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