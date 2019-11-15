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Первое совместное выступление Столбовой и Новоселова на этапе «Гран-при» в Москве

15 ноября 2019, 23:18
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Российская спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступили с короткой программой на этапе «Гран-при» в Москве. Это их первое совместное выступление.

Фигуристы допустили одну ошибку — на тройном тулупе. Партнер сумел сделать лишь двойной тулуп, за что судьи снизили базовую оценку элемента. Столбова и Новоселов набрали за свой прокат 68,74 балла и заняли третье место после короткой программы.

Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми с лета прошлого года в Новогорске и США. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014.

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