Перешедшая от Тутберидзе к Плющенко фигуристка проиграла первый турнир 2021 года

Фигуристка Арина Парсегова заняла второе место на дебютном официальном турнире в российском фигурном катании в 2021 году, как следует из официальных протоколов на сайте Sportvokrug.ru. Турнир под названием «Веселые коньки» прошел в понедельник, 8-летняя фигуристка набрала 39,25 балла и уступила Елизавете Борисовой из «Армии фигурного катания» (40,69).

Внимание к Парсеговой было приковано после того, как она стала одной из четырех фигуристок, покинувших команду Этери Тутберидзе и перешедших в школу «Ангелы Плющенко» — наряду с Александры Трусовой, Аленой Косторной и Вероникой Жилиной. До этого момента она была единственной, кто оставался без поражений после перехода — в сезоне-2020/21 она приняла участие в единственном турнире перед Новым годом и выиграла его с результатом 40,76 балла.

В академии Плющенко Парсегова занимается с тренером Сергеем Розановым. (Дмитрий Кузнецов)