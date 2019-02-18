Орсер объяснил, как Медведевой превзойти Трусову и Щербакову

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, отметил, что спортсменке необходимо показать запоминающееся выступление, чтобы победить в финале Кубка России. Соревнования стартуют сегодня в Великом Новгороде.

- Как Медведевой превзойти Трусову и Щербакову? Да, эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать, - приводит "Российская газета" слова Орсера. - Нам же необходимо работать над скоростью и качеством элементов - прыжков, вращений, дорожек. Ну, и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться. В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным.