Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и прооперирована

Олимпийская чемпионка-2014, россиянка Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 23-летняя фигуристка была замечена в клинике сидящей в шейном воротнике. Причины госпитализации скрываются окружением спортсменки. Девушка находится в больнице уже не первый день. Ранее она перенесла операцию.

Сотникова является двукратной серебряный призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионкой мира среди юниоров (2011), четырехкратной чемпионкой России.

Россиянка выступала в последний раз в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16.