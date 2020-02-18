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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и прооперирована

16:10
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аделина Сотникова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка-2014, россиянка Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 23-летняя фигуристка была замечена в клинике сидящей в шейном воротнике. Причины госпитализации скрываются окружением спортсменки. Девушка находится в больнице уже не первый день. Ранее она перенесла операцию.

Сотникова является двукратной серебряный призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионкой мира среди юниоров (2011), четырехкратной чемпионкой России.

Россиянка выступала в последний раз в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/other/2020-02-18-olimpiyskaya-chempionka-adelina-sotnikova-gospitalizirovana-i-prooperirovana

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