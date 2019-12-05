Оксана Домнина: «С Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно»

Бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в танцах на льду Оксана Домнина поделилась ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при» в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

Она оценила перспективы российских танцевальных пар.

— С Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно, — приводят «Известия» слова Домниной. — Синицина и Кацалапов выступают на достаточно высоком уровне и могут рассчитывать на медали, в том числе золотые. Они уже прикатались друг к другу и стали состоявшейся парой, занимающей высокие места на мировом уровне. Ну и, конечно, сказалось то, что травмы теперь их обходят стороной. За счет этого Виктория и Никита стали стабильно побеждать в нынешнем сезоне. И сейчас можно надеяться, что они, как и Степанова с Букиным, смогут бороться за медали.