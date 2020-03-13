Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал отмену чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса. 16-летний спортсмен должен был дебютировать на взрослых чемпионатах мира.

— К сожалению, чемпионат мира в Монреале отменили, — написал Даниелян. — И из-за этого очень обидно, но это правильное решение, которое обезопасит здоровье каждого, кто должен был бы присутствовать там.

— Не стоит растраиваться, это очередной этап, который нужно будет преодолеть! Мы не расслабляемся, а продолжаем работать,изучать и улучшатся, чтобы к следующему сезону быть во всеоружии и сильнее для того , чтобы побороться за высшие награды. Мой сезон завершен. Мы приступаем к постановкам программ,и доведению новых элементов до нужного уровня.

Я безмерно счастлив этому 2019-2020 сезону! Самое главное -будьте осторожны и здоровы! Увидимся в новом сезоне и будем бороться.

В текущем сезоне Даниеялян начал выступления с юниорской серии Гран-при, но затем стал вторым на взрослом чемпионате России и серебряным призером чемпионата Европы и получил право выступить на взрослом чемпионате мира.