Объятия Загитовой и Медведевой на ЧМ. Фото

Алина Загитова и Евгения Медведева (справа) на ЧМ. Фото REUTERS

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по сумме двух программ.

Бронза досталась еще одной россиянке Евгении Медведевой (223,80). На пьедестале обе спортсменки поприветствовали друг друга и тепло обнялись.

Напомним, Медведева ранее тренировалась в одной группе с Загитовой под руководством Этери Тутберидзе. В мае 2018-го Медведева ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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