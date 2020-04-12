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«Ну прям красотка». Медведева поделилась фотографией в черном платье

15:46
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На снимке фигуристка позирует в черном платье.

Подписчики оценили новый пост спортсменки.

_j_________________c_: Жень, ну сколько можно? У меня скоро дар речи пропадёт, ну прям красотка!

ina_wyz: Красавица

aksanaa1904: Женя, ну ты даешь. красота

volfi2018: Звезда!

medo_team: Богиня

rus00sun: И так до конца года...пока не выложит все 120 фоток и не замучает нас до смерти

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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