«Ну прям красотка». Медведева поделилась фотографией в черном платье

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На снимке фигуристка позирует в черном платье.

Подписчики оценили новый пост спортсменки.

_j_________________c_: Жень, ну сколько можно? У меня скоро дар речи пропадёт, ну прям красотка!

ina_wyz: Красавица

aksanaa1904: Женя, ну ты даешь. красота

volfi2018: Звезда!

medo_team: Богиня

rus00sun: И так до конца года...пока не выложит все 120 фоток и не замучает нас до смерти