«Ну прям красотка». Медведева поделилась фотографией в черном платье
15:46
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На снимке фигуристка позирует в черном платье.
Подписчики оценили новый пост спортсменки.
_j_________________c_: Жень, ну сколько можно? У меня скоро дар речи пропадёт, ну прям красотка!
ina_wyz: Красавица
aksanaa1904: Женя, ну ты даешь. красота
volfi2018: Звезда!
medo_team: Богиня
rus00sun: И так до конца года...пока не выложит все 120 фоток и не замучает нас до смерти