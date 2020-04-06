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«Нельзя на людях показывать свои эмоции». Трусова — о слезах на чемпионате России

15:02
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бронзовая призерка чемпионата России Александра Трусова в эксклюзивном интервью «CЭ» рассказала о том, как переживала неудачу на турнире в Красноярске. 15-летняя фигуристка разрыдалась на льду после проката.

— У меня была большая поддержка, — рассказала Трусова. — Мне после чемпионата России многие говорили, чтобы я больше не плакала. В подъезде все, наверное, подошли со словами: «Не расстраивай нас так больше». Я считаю, что вообще нельзя на людях показывать свои эмоции. Что в раздевалке говорила Этери Георгиевна? Что были ошибки, что будем больше работать и катать. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Трусовой — здесь

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