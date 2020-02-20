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«Не принесешь деньги в конверте — никуда не попадешь». Евгений Плющенко — о работе государственных спортшкол

14:15
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Известный российский фигурист, ныне тренер и руководитель собственной академии Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» предрек скорое сворачивание системы государственного финансирования школ в фигурном катании. Такими школами, в частности, являются «Самбо-70» и ЦСКА.

— Отбор в такие школы невероятный, это правда. Если сравнивать государственные и частные школы в целом, то в государственной можно не париться. Пришел фигурист — ушел, еще найдем. Система работает. Зарплаты какие-никакие есть, а еще и в конвертах носят. Не принесешь в конверте — никуда не попадешь. Если уж мы откровенно на эту тему говорим. Но эта история скоро закроется. Потихоньку об этом начинают говорить оскорбленные родители, там ударили, здесь плохое отношение.. ... А ведь такими вещами и налоговые органы могут заинтересоваться, тогда это уже совсем другой характер приобретет. (Дмитрий Кузнецов)

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