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Мозгов — о пропуске чемпионата России: «Умоляю Бетину простить меня»

16:57

Победитель Универсиады-2019 Сергей Мозгов, выступающий в танцах на льду в паре с Бетиной Поповой, прокомментировал пропуск предстоящего чемпионата России в Краснояске. Пара пропустит турнир по состоянию здоровья партнера.

— Я умоляю Бетину простить меня за то,что из-за меня мы не поедем на Чемпионат России. Прошу прощения у всех болельщиков,что по состоянию моего здоровья мы не сможем присутствовать на чемпионате! Будем наблюдать со стороны и желаем всем удачи! — написал Мозгов в своем Instagram.

Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря, по его итогам определятся участники чемпионата Европы и мира.

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