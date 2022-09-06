Мишина раскрыла необычную причину отсутствия тройного акселя в программе Туктамышевой на прокатах в Санкт-Петербурге

Тренер Татьяна Мишина раскрыла необычную причину отсутствия тройного акселя в программе Елизаветы Туктамышевой на прокатах в Санкт-Петербурге.

— Сегодня, конечно, был вообще не лучший прокат, она сделала двойной аксель. Холодный каток, не очень комфортно было.

— Из-за этого облегчила программу?

— Надо у Алексея (Мишина — прим. «СЭ») узнавать, как они решили. Лиза и на разминке его не прыгала, хотя на тренировках он получается легко и здорово. Иногда тройной аксель идет лучше, чем другие тройные. То, что она облегчила программу, — не показатель. Сегодня был скорее просто прокат, чтобы показать программу. И если бы вышла осечка на первом же прыжке, то совсем настроя бы не было.

Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге откатала новую короткую программу под песню Feeling Good, но не стала исполнять ни тройного аксель, ни каскад прыжков.