Мишина — о словах Галлямова после прокатов: «Я понимаю, что не на меня эта критика направлена»

Фигуристка Анастасия Мишина прокомментировала недовольство своего партнера Александра Галлямова после выступлений в текущем сезоне.

— Задевает, что уже на третьем выступлении партнер довольно демонстративно начинает высказывать свое недовольство, словно в случившихся ошибках виноваты исключительно вы?

— Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций, — приводит слова Мишиной RT.

Фигуристы заняли второе место на чемпионате России-2026, набрав 223,63 балла по сумме двух прокатов. Они уступили 0,66 балла победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. После произвольной программы Галлямов в зоне Kiss and Cry высказал недовольство их выступлением.

«Так сдать элемент, просто сдать его», — заявил он.

Фигурист не обращался непосредственно к партнерше, однако ранее по ходу сезона он неоднократно предъявлял ей претензии в зоне ожидания оценок. Позднее Галлямов в Telegram-канале заявил, что у него нет никакого желания комментировать прокат.