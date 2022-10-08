Мишина и Галлямов выиграли турнир в Санкт-Петербурге и превзошли два мировых рекорда

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За произвольную программу Мишина и Галлямов набрали 159,74 балла и по сумме двух выступлений получили 245,79 балла.

Таким образом, они побили свой же мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и достижение китайской пары Суй Вэньцзин — Хань Цуна по сумме двух программ (239,88).

Однако рекорды Мишиной и Галлямова не будут зачтены, так как показаны на соревнования внутри страны.