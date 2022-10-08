Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

8 октября, 18:45

Мишина и Галлямов выиграли турнир в Санкт-Петербурге и превзошли два мировых рекорда

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За произвольную программу Мишина и Галлямов набрали 159,74 балла и по сумме двух выступлений получили 245,79 балла.

Таким образом, они побили свой же мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и достижение китайской пары Суй Вэньцзин — Хань Цуна по сумме двух программ (239,88).

Однако рекорды Мишиной и Галлямова не будут зачтены, так как показаны на соревнования внутри страны.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
4
3
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвина прокомментировала снятие Бойковой/Козловского с произвольной программы Мемориала Панина-Коломенкина

Пара Кадырова и Колесов прокомментировали второе место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости