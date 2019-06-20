Медведева выступит в Москве, Загитова отправится в Японию. Стал известен состав участников этапов "Гран-при"

Стал известен состав российских фигуристов, которые выступят на этапах "Гран-при" в сезоне-2019/20.

Всего будет шесть этапов: в США, Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на этапах во Франции и Японии, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - в России и Канаде.

Skate America (США) (18-20 октября):

женщины - Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Анна Щербакова; мужчины - Дмитрий Алиев, Роман Савосин, спортивные пары - Наталья Забияко и Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, танцы на льду - Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Skate Canada (Канада) (25-27 октября):

женщины - Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович, мужчины - Михаил Коляда, Андрей Лазукин, спортивные пары - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцы на льду - Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Internationaux de France (Франция) (1-3 ноября):

женщины - Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова, мужчины - Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов, спортивные пары - Наталья Забияко/ Александр Энберт. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, танцы на льду - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Cup of China (Китай) (8-10 ноября):

женщины - Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, мужчины - Андрей Лазукин, Роман Савосин, cпортивные пары - Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцы на льду - Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Rostelecom Cup Moscow (Россия) (15-17 ноября):

женщины - Евгения Медведева, Александра Трусова, Cтанислава Константинова, мужчины - Александр Самарин, Дмитрий Алиев, третий участник определится позже, спортивные пары - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третья спортивная пара определится позже, танцы на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, третья танцевальная пара определится позже.

NHK Trophy (Япония) (22-24 ноября):

женщины - Алина Загитова, Алена Косторная, Софья Самодурова, мужчины - Михаил Коляда, Cергей Воронов, Артур Дмитриев, спортивные пары - Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцы на льду - Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.