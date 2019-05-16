Медведева в розовом. Замораживающие фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в коротком розовом платье и такого же цвета чулках. Снимок был сделан во время ледового шоу в канадском Ванкувере.

Пользователи оценили фотографию Медведевой:

- Красивая, классная, талантливая, - написала tatyanapersik.

- Сногсшибательная фигуристка, успехов тебе и олимпийского золота. Ты лучшая, - написал murad_nuraliev_05.

- Барби на льду, - написал g.m.919.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Медведева стала третьей.

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