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Медведева: «Больше всего понравилось брать интервью у Скопинцева, он открыто шел на диалог»

Мария Гусева
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Дмитрий Скопинцев и Евгения Медведева.
Фото ФК «Динамо».

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, у кого из футболистов «Динамо» ей больше понравилось брать интервью.

— С кем тебе больше всего понравилось общаться из ребят?

— С Димкой Скопинцевым, — цитирует Sport24 Медведеву. — Он как-то прямо открыто шел на диалог, что-то сам рассказывал. Видно, что он привык давать интервью и знает, как это делается. Не нервничал в отличие от Тюкавина, ха-ха. Там вообще еле-еле шло, но мы справились командными усилиями.

Ранее Медведева в рамках шоу «Футбольное катание» на «Динамо ТВ» взяла интервью у футболистов бело-голубых Антона Шунина, Арсена Захаряна, Федора Смолова, Константина Тюкавина, Сабы Сазонова и Дмитрия Скопинцева.

Источник: Sport24
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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