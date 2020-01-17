Медведева оригинальным образом вспомнила детство
13:48
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram видео, на котором она запечатлена на игрушечной лошади-качалке.
На тренировке перед стартом чемпионата России 20-летняя фигуристка в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.
Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/OLtED5uWyj— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 17, 2020
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