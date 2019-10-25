Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу рассказала о нюансах своего питания после переезда в Канаду.

— Первым делом после перехода к Брайану Орсеру я сразу сказала ему, что мне нужно восстановить организм и он нашел диетолога Мелиссу, — рассказала Медведева. — Особенного на завтрак ничего особенного не готовлю, хлебцы, хумус. Если не завтракаю — что-то идет не так. Строгих ограничений нет, но поскольку я -сладкоежка, приходится ограничивать себя в сладком.

Всегда беру с собой еду на тренировку. В прошлом году мы искали необходимые витамины и минералы для восстановления организма. Сейчас цель — набор мышц, их укрепление и избавление от жировой ткани в организме. Ем я по часам и по назначению диетолога. Мое фигурное катание без специального подхода невозможно. Хотя я тоже человек, иногда объедаюсь или съедаю что-то запретное. Но стараюсь следить за тем, что я ем.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.