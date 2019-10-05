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Медведева — о произвольной программе «Мемуары Гейши»: Я чувствую себя счастливой, когда катаю эту программу"

09:10
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после выступления на Shanghai Trophy отметила, что ей очень нравится ее новая произвольная программа «Мемуары гейши».

— Я чувствую себя такой счастливой, когда катаю эту программу, — рассказала в интервью китайскому телевидению Медведева. — И я благодарна Ше-Линн Бурн за этот кусочек произведения искусства. Я сделаю все возможное, чтобы ее улучшить и не делать больше ошибок.

Фигуристка стала победительницей турнира с суммой в 191,78 балла. В следующий раз Медведева выступит на канадском эатпе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.

Медведева в Шанхае: победить и забыть

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=QHJWVCkxfJk

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