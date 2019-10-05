Медведева — о произвольной программе «Мемуары Гейши»: Я чувствую себя счастливой, когда катаю эту программу"
09:10
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после выступления на Shanghai Trophy отметила, что ей очень нравится ее новая произвольная программа «Мемуары гейши».
— Я чувствую себя такой счастливой, когда катаю эту программу, — рассказала в интервью китайскому телевидению Медведева. — И я благодарна Ше-Линн Бурн за этот кусочек произведения искусства. Я сделаю все возможное, чтобы ее улучшить и не делать больше ошибок.
Фигуристка стала победительницей турнира с суммой в 191,78 балла. В следующий раз Медведева выступит на канадском эатпе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.