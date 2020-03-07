Российская фигуристка Майя Хромых после исполнения произвольной программы на чемпионате мира среди юниоров отметила, что тренировки в группе Этери Тутберидзе обычно проходят на позитиве. По сумме двух прокатов 14-летняя Хромых заняла четвертое место.

— Самым тяжелым в сезоне было юниорское первенство страны, — сказала Хромых. — В чем прибавила больше всего? Наверное, в компонентах. Этери Георгиевна в момент, когда не получались прыжки, поддержала меня и нашла нужные слова.

Этери Георгиевна тремя словами? Сильная требовательная, веселая. На тренировках всегда шутит, мы всегда улыбаемся, у нас всегда смех. В Таллине очень хорошая теплая обстановка, рада, что справилась с волнением. Хочу стать стабильной фигуристкой и нравиться людям. (Екатерина Беспалова)