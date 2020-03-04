Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ

В среду 4 марта в Таллине короткой программой парней стартовал чемпионат мира среди юниоров. В числе немногочисленных зрителей оказалась одна из его главных звезд американка Алиса Лью вместе со своим тренером Лаурой Липецки.

— Погода в Таллине не очень, но арена классная, поэтому все должно пройти отлично, — с улыбкой сказала «СЭ» Липецки.

Короткую программу на турнире девушки представят 6 марта, начиная с 11.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)