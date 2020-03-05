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«Липницкая и ее «Список Шиндлера» навсегда в моем сердце. Победительница ЮЧМ — о кумире

5 марта 2020, 23:38
Юлия Липницкая. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юлия Липницкая. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выигравшая чемпионат мира среди юниоров в парном катании в дуэте с Дмитрием Рыловым, отметила, что до сих пор восхищается катанием олимпийской чемпионки командного турнира Сочи-2014 Юлии Липницкой.

— Юлия Липницкая и ее «Список Шиндлера» навсегда в моем сердце, тем более, что я видела это вживую, — сказала Панфилова. — Также очень нравились Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. (Екатерина Беспалова)

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