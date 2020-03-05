Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выигравшая чемпионат мира среди юниоров в парном катании в дуэте с Дмитрием Рыловым, отметила, что до сих пор восхищается катанием олимпийской чемпионки командного турнира Сочи-2014 Юлии Липницкой.

— Юлия Липницкая и ее «Список Шиндлера» навсегда в моем сердце, тем более, что я видела это вживую, — сказала Панфилова. — Также очень нравились Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. (Екатерина Беспалова)