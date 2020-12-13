Леонова отреагировала на попытку исполнения риттбергера в четыре оборота от Самоделкиной

13-летняя фигуристка Софья Самоделкина попыталась прыгнуть четверной риттбергер на чемпионате Москвы. Это первая попытка исполнения данного прыжка на соревнованиях в мире. Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира, в интервью «СЭ» прокомментировала попытку выполнить данный элемент.

— Я видела видео с тренировки, саму попытку выполнить данный прыжок на соревнованиях я не видела. Она делала не только четверной риттбергер, но и четверной сальхов. А где еще пробовать такие элементы, как не на соревнованиях? Это, безусловно, даст ей толчок для следующих элементов. Сейчас она проверяет свои силы, и это даже хорошо. Все пробуют, все когда-то учились.



— Не теснит ли Софья в образе главной рекордсменки женского фигурного катания Александру Трусову?



— Думаю, что она стремится к этому. Почему нет? Пока, конечно, рановато об этом говорить. Все видим, как прыгает Саша — у нее космические прыжки. Она с легкостью может делать все четверные прыжки. Когда мы увидим, что Софья тоже справилась со всеми прыжками, тогда и можно будет об этом говорить.

(Пушкарев Владимир)