Козловский назвал Москвину «Наполеоном фигурного катания»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился мнением о тренере дуэта — Тамаре Москвиной.

— Если говорить о Москвиной, нужно прежде всего понять: она не просто тренер, — цитирует RT Козловского, — Она великий педагог, продюсер, стратег и государственный деятель в одном лице. Наполеон фигурного катания. Всегда видит, что будет, видит, как именно это будет, и знает, как сделать так, чтобы быть к этому готовым. Но не припомню, чтобы Москвина навязывала нам какой-то стиль поведения. Скорее она просто создаёт какие-то ситуации, в которых ты невольно начинаешь вести себя так, что это помогает результату.