Косторная рассказала, следит ли за выступлениями Кихиры

Чемпионка Европы Алена Косторная, которая стала лауреатом премии «Серебряная лань», рассказала после церемонии, как идет подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.

— Награда мотивирует меня работать еще больше, — сказала Косторная. — Для меня это была неожиданность, я не знала, что вошла в число номинантов.

— Насколько СМИ влияют на вашу жизнь?

— С каждым месяцем, с каждым соревнованием все больше. Много интервью, некоторые позволяют себе менять текст. Иногда приходится редактировать, но не всегда об этом помнишь.

— Удалось отдохнуть после чемпионата Европы?

— Да. Сейчас тренируюсь. Настроение хорошее, готовлюсь к чемпионату мира.

— Следите за конкурентами, за Рикой Кихирой, например, за тем, что она прыгает?

— Сосредоточена на своих элементах, на своем катании.

— То есть не следите?

— Нет. (Дмитрий Гирин)