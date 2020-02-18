Косторная рассказала, следит ли за выступлениями Кихиры
Чемпионка Европы Алена Косторная, которая стала лауреатом премии «Серебряная лань», рассказала после церемонии, как идет подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.
— Награда мотивирует меня работать еще больше, — сказала Косторная. — Для меня это была неожиданность, я не знала, что вошла в число номинантов.
— Насколько СМИ влияют на вашу жизнь?
— С каждым месяцем, с каждым соревнованием все больше. Много интервью, некоторые позволяют себе менять текст. Иногда приходится редактировать, но не всегда об этом помнишь.
— Удалось отдохнуть после чемпионата Европы?
— Да. Сейчас тренируюсь. Настроение хорошее, готовлюсь к чемпионату мира.
— Следите за конкурентами, за Рикой Кихирой, например, за тем, что она прыгает?
— Сосредоточена на своих элементах, на своем катании.
— То есть не следите?
— Нет. (Дмитрий Гирин)