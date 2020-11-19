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Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения в стихах

10:16
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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На странице тренера Этери Тутберидзе в Instagram появилось стихотворное поздравление фигуристки Евгении Медведевой с днем рождения. Сегодня, 19 ноября, спортсменке исполнился 21 год.

«Поздравляем тебя, Евгения!

Желаем огромного везения.

Пожелаем тебе мы все вместе

Никогда не стоять на месте.

Побед новых тебе и приятных,

А успехов — больших, многократных.

Не болеть, не скучать никогда,

Друзей верных найти навсегда!

С Днём Рождения, Женя!", — говорится в публикации.

Медведева — серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе в сентябре 2020 года.

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