Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения в стихах

На странице тренера Этери Тутберидзе в Instagram появилось стихотворное поздравление фигуристки Евгении Медведевой с днем рождения. Сегодня, 19 ноября, спортсменке исполнился 21 год.

«Поздравляем тебя, Евгения!

Желаем огромного везения.

Пожелаем тебе мы все вместе

Никогда не стоять на месте.

Побед новых тебе и приятных,

А успехов — больших, многократных.

Не болеть, не скучать никогда,

Друзей верных найти навсегда!

С Днём Рождения, Женя!", — говорится в публикации.

Медведева — серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе в сентябре 2020 года.