Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения в стихах
10:16
На странице тренера Этери Тутберидзе в Instagram появилось стихотворное поздравление фигуристки Евгении Медведевой с днем рождения. Сегодня, 19 ноября, спортсменке исполнился 21 год.
«Поздравляем тебя, Евгения!
Желаем огромного везения.
Пожелаем тебе мы все вместе
Никогда не стоять на месте.
Побед новых тебе и приятных,
А успехов — больших, многократных.
Не болеть, не скучать никогда,
Друзей верных найти навсегда!
С Днём Рождения, Женя!", — говорится в публикации.
Медведева — серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе в сентябре 2020 года.
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