«Коляда не реализовал и трети своего таланта». Мнение вице-президента ISU

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в интервью «СЭ» прокомментировал переход Михаила Коляды от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.

— Вы втягиваете меня в разговор, в который я не хочу быть втянутым, — отметил Александр Лакерник. — Миша Коляда — безумно способный спортсмен, но он не реализовал и трети своего таланта. Если говорить про его переход к Мишину, то вопрос только в том — не поздно ли все это делается. Только время покажет правильный ли выбор сделал Коляда или нет.

Коляда — серебряный призер Олимпийских игр-2018 (в команде). бронзовый призер чемпионата мира-2018. Сезон-2019/20 25-летний спортсмен пропустил из-за проблем со здоровьем. (Тимур Ганеев)

«Может оказаться так, что Костроной, Щербаковой и Трусовой будет негде соревноваться». Вице-президент ISU — о ситуации с календарем в фигурном катании