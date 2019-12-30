Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью отметил, что не представляет, как в команде Этери Тутберидзе ведут к медалям больших турниров сразу нескольких фигуристок.

— Возвращаясь к теме Медведевой и ее снятия с произвольной из-за поломанного ботинка. Недоброжелатели считают это инсценировкой...

— Зачем? Женя никогда не сдавалась, она могла неудачно провести тренировку, но потом выйти и откатать. Она билась с переломом на Олимпиаде. Когда Медведева давала основания усомниться в своем желании биться и побеждать? А когда Брайан Орсер давал основания думать о своих учениках так?

Ломались лезвия во время прокатов на чемпионатах Европы и все. У фигуристов коньки полностью ведь садятся по ноге, тот же Роман Костомаров, кажется, катал босиком. А в новых ботинках как кататься? Как делать каскады? (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Журанкова здесь