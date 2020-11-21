Канделаки оценила выступление Коляды на этапе «Гран-при» в Москве

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила выступление фигуриста Михаила Коляды на этапе «Гран-при» в Москве. Он стал победителем соревнований, набрав 281,89 балла.

«Когда Михаил Коляда катается, над ним витает тень всеобщего скепсиса. Но только что он сумел от нее оторваться. Победа на «Гран-при» и шикарная произвольная, которая безусловно давила на Мориса Квителашвили.

Каким бы сдержанным ни выглядел Миша после оглашения результатов, я уверена, что внутри он ликует и имеет для этого все основания», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.