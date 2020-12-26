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Валиева: «Рада, что собралась на произвольную программу»

Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Камила Валиева поделилась впечатлением от выступления на чемпионате России по фигурному катанию. Фигуристка заняла второе место, уступив Анне Щербаковой и опередив Александру Трусову.

«Рада, что собралась на произвольную программу, хочу поздравить Аню с победой, — сказала Валиева в эфире Первого канала. — Для меня это большой опыт выступать на чемпионате России с топовыми фигуристами».

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