Валиева: «Рада, что собралась на произвольную программу»

Камила Валиева поделилась впечатлением от выступления на чемпионате России по фигурному катанию. Фигуристка заняла второе место, уступив Анне Щербаковой и опередив Александру Трусову.

«Рада, что собралась на произвольную программу, хочу поздравить Аню с победой, — сказала Валиева в эфире Первого канала. — Для меня это большой опыт выступать на чемпионате России с топовыми фигуристами».