Журналист «России 1» Дмитрий Киселев поделился мнением о переходе фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе, — написал у себя в Telegram-канале Киселев. — Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине — за грубые гроши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно.