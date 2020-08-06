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«Как говорят на Украине — за грубые гроши». Киселев — об уходе фигуристок от Тутберидзе

10:46
Этери Тутберидзе вместе с Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе вместе с Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Журналист «России 1» Дмитрий Киселев поделился мнением о переходе фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе, — написал у себя в Telegram-канале Киселев. — Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине — за грубые гроши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно.

Дополнительная информация:

https://t.me/dmitri_kiselev/55

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