Фигурное катание
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Известный комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков — в гостях у «СЭ»

10:30

29 декабря в 12.00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с известным комментатором фигурного катания Андрей Журанков. Ведущая — Екатерина Беспалова.

Главные темы:

— Итоги чемпионата России,

— Щербакова обыграла Косторную: все по-честному?

— У Туктамышевой был шанс обойти Трусову?

— Медведева и ее снятие с чемпионата: кто виноват?

— Загитова правильно сделала, что приостановила карьеру?

Номер WhatsApp для связи — +7 -925-901-01-00. ждем ваших вопросов! Присоединяйтесь!

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