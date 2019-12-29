Известный комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков — в гостях у «СЭ»
10:30
29 декабря в 12.00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с известным комментатором фигурного катания Андрей Журанков. Ведущая — Екатерина Беспалова.
Главные темы:
— Итоги чемпионата России,
— Щербакова обыграла Косторную: все по-честному?
— У Туктамышевой был шанс обойти Трусову?
— Медведева и ее снятие с чемпионата: кто виноват?
— Загитова правильно сделала, что приостановила карьеру?
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