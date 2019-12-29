29 декабря в 12.00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с известным комментатором фигурного катания Андрей Журанков. Ведущая — Екатерина Беспалова.

Главные темы:

— Итоги чемпионата России,

— Щербакова обыграла Косторную: все по-честному?

— У Туктамышевой был шанс обойти Трусову?

— Медведева и ее снятие с чемпионата: кто виноват?

— Загитова правильно сделала, что приостановила карьеру?

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