ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Источник: Загитова не будет выступать в турнирах до конца года

17:51
Алина Загитова. Фото Reuters
Алина Загитова. Фото Reuters
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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова не будет принимать участия в соревнованиях до конца года, утверждает ТАСС. Ранее 18-летняя спортсменка объявила о пропуске контрольных прокатов сборной России из-за роли ведущей в шоу «Ледниковый период».

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — утверждает ТАСС со ссылкой на источник. При этом она может вернуться к соревнованиям в нынешнем сезоне.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор не выступала в официальных соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9757405

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