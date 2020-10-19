Источник: Загитова не будет выступать в турнирах до конца года

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова не будет принимать участия в соревнованиях до конца года, утверждает ТАСС. Ранее 18-летняя спортсменка объявила о пропуске контрольных прокатов сборной России из-за роли ведущей в шоу «Ледниковый период».

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — утверждает ТАСС со ссылкой на источник. При этом она может вернуться к соревнованиям в нынешнем сезоне.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор не выступала в официальных соревнованиях.