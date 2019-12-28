Инна Гончаренко: «Четвертое место Туктамышевой на чемпионате России дорогого стоит»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристка Елизавета Туктамышева совершила прорыв на чемпионате страны, попытавшись исполнить четверной тулуп. Однако попытка оказалась неудачной и спортсменка упала с прыжка.

— Девочки, Трусова и Щербакова, пробивают историю, пишут в ней о том, что девочки могут прыгать четверные, — приводит ТАСС слова Гончаренко. — Я считаю, что Лиза тоже пишет историю. Она пишет свою историю для тех, кто старше 20 лет, что они тоже могут делать четверные прыжки. Она тоже совершила сегодня такой прорыв, это нельзя не отметить, ее четвертое место на чемпионате России дорогого стоит.

Туктамышева стала четвертой на чемпионате России.