Игнатов — о смене тренера: «Когда стоишь на месте, то это регресс. Сейчас много разных изменений»

Фигурист Макар Игнатов после выступления на контрольных прокатах национальной команды рассказал, как на него влияют перемены в жизни.

— На этих прокатах была новая школа. Как это сказалось на ваших программах?

— Глупо будет говорит, что все осталось как раньше. Много разных изменений. Какие-то изменения — это шаг вперед, выход из зоны комфорта. Когда стоишь на месте, то это регресс.

— Довольны выступлением?

— Отпрыгал неплохо. Понравилось начало, потом немного подсел, сказалось волнение и первый публичный старт. Есть градус ответственности. Доволен.

— Как ощущаются перемены в жизни после старта нового сезона? Чувствуются что-то новое?

— Конечно. Есть новинки. Надеюсь, что это будет идти только в плюс.

— Евгений Викторович сказал, что в этом сезоне ваши программы лиричные, про любовь. В вас это отзывается?

— Не знаю. Все равно каждую программу ты проживаешь, за сезон с ней сживаешься, ловишь эмоцию. Короткая программа немножко нетипичная, потому что довольно быстрый темп.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.