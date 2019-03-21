"Хочется услышать: "Простите, нам стыдно". Ягудин и Тарасова раскритиковали Коляду

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин и известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировали выступление Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Чтобы не было дальнейших нападок, я пока помолчу, но одно хочу услышать от Миши Коляды, от тренера, – сказал Ягудин в эфире Первого канала. – После выступления Саши Самарина мы услышали ту фразу, которая мне до сих пор запомнилась: "Простите, нам стыдно". Хотелось бы услышать это и сейчас. Можно говорить "Жаль".

– Он же не Джейсон Браун, чтобы кататься с одним акселем, он другое делает потрясающе, – сказала Тарасова. – Я не могу уже о нем говорить. Получается, что я его все время ругаю, а хвалить-то не за что, так бы похвалила бы. Куда он так разогнался на тулуп, как сумасшедший, когда он его с такой скоростью-то прыгал? Он же не на скачках. Они сами себе не рады. Его баллы - это хорошо. Ему просто подфартило с оценками. Вопрос стоит о квоте. Не то, что две квоты, то с одной-то приехать.

Коляда допустил ряд ошибок в короткой программе: не смог выполнить каскад четверной тулуп + тройной тулуп - сделал лишь тройной тулуп. Затем он исполнил тройной лутц, к которому добавил двойной тулуп. Завершил прыжковый контент фигурист хорошим тройным акселем. Он занял лишь десятое место.

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