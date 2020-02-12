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Хэштег «Медведева где ты» возглавил тренды Twitter

16:10
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Тренды Twitter в России возглавил хэштег #Медведевагдеты.

Сегодня двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объявила о том, что в 15.00 сделает важное заявление, но после 16.00 объявила лишь о выпуске дизайнерского мерча.

20-летняя Медведева выигрывала серебро на Олимпиаде-2018 (одиночное катание и командные соревнования). Дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017). В ее активе два золота на чемпионате Европы (2016, 2017).

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