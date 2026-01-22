Гуменник выиграл турнир памяти Грушмана, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе

Фигурист Петр Гуменник стал победителем турнира памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

По сумме двух программ 23-летний спортсмен набрал 326,49 балла, установив рекорд России.

За произвольную программу, во время которой он прыгнул пять четверных прыжков, он получил 217,44 балла, что также является рекордным показателем. В короткой программе фигурист набрал 109,05 балла.

Гуменник является действующим чемпионом России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

В сентябре он отобрался на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.