Фигурное катание
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«Грустный Андрей». Туктамышева пошутила над бойфрендом

14:58
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram опубликовала видео, на котором запечатлен ее одногруппник и по совместительству молодой человек Андрей Лазукин.

— Грустный Андрей, — подписала Туктамышева видео.

23-летняя фигуристка заняла четвертое место на чемпионате России и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.

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