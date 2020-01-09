«Грустный Андрей». Туктамышева пошутила над бойфрендом

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram опубликовала видео, на котором запечатлен ее одногруппник и по совместительству молодой человек Андрей Лазукин.

— Грустный Андрей, — подписала Туктамышева видео.

23-летняя фигуристка заняла четвертое место на чемпионате России и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.