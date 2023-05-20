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Сегодня, 14:24

Главврач клиники рассказал, сколько займет процесс по восстановлению мышечного каркаса Костомарова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах рассказал, сколько может понадобиться времени олимпийскому чемпиону Роману Костомарову для восстановления.

«Работа с мышцами — очень важный процесс в случае Костомарова. После такого разрушения организма и восстановления мышцы теряют свою функциональную деятельность. Уверен, что ему прикрепили специалиста по восстановлению мышечного каркаса, который разрабатывает индивидуальные упражнения. Эти упражнения направлены на те места, которые наиболее пострадали в процессе заболевания. У Романа долгое время мышцы спины были без движения, они очень важны для будущего протезирования. Также места ампутаций должны обрасти мышцами, чтобы было комфортнее использовать будущие протезы. На эти места специалист ведет размеренную физическую подготовку и нагрузку. Такой процесс займет примерно полгода. Упражнения должны помочь встать на ноги и жить полноценной жизнью с протезами. После таких глубоких болезней это очень важно. Костомарову очень повезло выйти из такого состояния. Произошло настоящее чудо», — приводит слова Авербаха Sport24.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Костомаров, партнершами которого также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович, известен по выступлениям в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, дважды выиграл чемпионат мира и трижды — Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-20-glavvrach-kliniki-rasskazal-skolko-zaymet-protsess-po-vosstanovleniyu-myshechnogo-karkasa-kostomarova
Фигурное катание
Роман Костомаров
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