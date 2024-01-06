Янченков о Бойковой и Козловском: «Стабильная пара, рассчитывать на их ошибки не стоит»

Фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, рассказал о конкуренции в российском парном катании.

«Мы пока не сравниваем себя напрямую, у нас все впереди. Катаем свои программы, пытаемся показать свой максимум. А там уже решат судьи, кто из нас лучше. Мы ведь не можем повлиять на то, как катают те же Саша с Димой. Они очень стабильная пара, поэтому рассчитывать на их ошибки не стоит. На текущий момент бронза для нас — успех, выше подняться было бы тяжело, а любая ошибка могла стоить пьедестала. Поэтому я рад этому результату, а что дальше будет — покажет время. Нам нужно кататься чисто и прогрессировать. Если и думать о том, как двигаться дальше, то смотреть прежде всего на себя и усиливаться», — сказал Янченков.

На чемпионате России пара Чикмарева/Янченков заняла третье место. Победителями турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.