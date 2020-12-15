Фанаты признаются в любви Загитовой и оценили ее успехи в «Ледниковом периоде»: «Видно, что учишься»

Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram выложила очередное фото с шоу «Ледниковый период».

Девушка поблагодарила всех за поддержку.

— Спасибо всем кто поддерживает меня , мне это очень помогает, — написала Загитова.

Подписчики в комментариях к посту оставили много хвалебных слов:

- Алина, ты трудяга! Такой качественный шаг сделала за три месяца. Видно, что учишься. У тебя с каждым выпуском Ледникового периода получается все лучше. А уж как хороша ты в кадре! Ты очень украшаешь эту передачу. Молодец! Не останавливайся!

— Ты наша Королева!

— Чудо как хороша! Любим!

— Очень любим тебя!

— Красавица наша! Любим тебя сильно и всегда с тобой!