Фанаты признаются в любви Загитовой и оценили ее успехи в «Ледниковом периоде»: «Видно, что учишься»
12:18
Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram выложила очередное фото с шоу «Ледниковый период».
Девушка поблагодарила всех за поддержку.
— Спасибо всем кто поддерживает меня , мне это очень помогает, — написала Загитова.
Подписчики в комментариях к посту оставили много хвалебных слов:
- Алина, ты трудяга! Такой качественный шаг сделала за три месяца. Видно, что учишься. У тебя с каждым выпуском Ледникового периода получается все лучше. А уж как хороша ты в кадре! Ты очень украшаешь эту передачу. Молодец! Не останавливайся!
— Ты наша Королева!
— Чудо как хороша! Любим!
— Очень любим тебя!
— Красавица наша! Любим тебя сильно и всегда с тобой!
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