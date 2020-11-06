Евгений Плющенко: «Косторная три недели не занималась в старой группе. Ее не хотели отпускать»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, как российская фигуристка Алена Косторная перешла в его академию от Этери Тутберидзе.

«Это был ее собственный выбор. Если спортсмен хочет, почему бы и нет? У меня есть возможность ее тренировать, и я к этому готов. Она не была готова к контрольным прокатам, мы всего месяц тренировались вместе. Перед этим она растеряла всю форму — три недели она не занималась в старой группе. Они не хотели ее отпускать.

Так что было потеряно много времени, и нам нужно было поставить программу за месяц до прокатов и привести Алену в форму. Она проделала большую работу.

Сейчас мы возвращаем тройной аксель, работаем над произвольной программой, оттачиваем короткую и шьем костюмы", — приводит слова Плющенко фан-аккаунт Косторной в Instagram со ссылкой на интервью немецкому журналу Pirouette.