Двукратный олимпийский чемпион ОИ-2014 в Сочи и тренер Максим Траньков высказался о конфликте между штабами Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе в соцсетях.

— Для меня происходящее очень далеко от фигурного катания. Я вообще забил на женское одиночное — мне звонят постоянно, я говорю, что не слежу. Да, смотрю результаты, кто какие места занял, слышал о разговорах вокруг результатов коротких программ... Сложно быть в фигурном катании и не слышать это. Но меня это не касается.

— Евгений Плющенко считает, что такие скандалы, как в фигурном катании, двигают спорт вперед.

— У любой монеты две стороны. Кому что интересно, знаете. Да, плохой пиар — тоже пиар. Давайте философски посмотрим: раз популярность приобретает не красота, а скандалы, это олицетворяет наше общество. Да, понятно, что если ты в Instagram будешь дерьмо ложкой есть, то наберешь 2 миллиона подписчиков, а если кормить бездомных собак, то 200 человек. Если так, то это зеркало нашего общества. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Максимом Траньковым читайте здесь