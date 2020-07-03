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Ерохов попрощался с Тутберидзе и ее группой

3 июля 2020, 07:18
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Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов попрощался с тренером Этери Тутберидзе и ее группой. 20-летний фигурист перешел к тренеру Виктории Буцаевой.

«Я не хочу говорить многое, но скажу огромное человеческое спасибо этим людям, которые сделали из меня не только спортсмена, но и человека. Вы воспитали во мне спортивныи? характер, я Вам очень благодарен за все те?плые годы работы с вами. Но, к сожалению, в жизни бывает, что пути людеи? расходятся и в спорте это не исключение. Вы по-прежнему остаетесь для меня очень близкими людьми и я еще? раз хочу сказать Вам огромное спасибо и также хочу сказать спасибо всем, с кем я работал в Вашеи? команде», — написал Ерохов в Instagram.

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