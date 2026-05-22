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Туктамышева и Гуменник опубликовали совместные фото: «Так и живем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева.
Фото соцсети

Чемпионка мира россиянка Елизавета Туктамышева и фигурист Петр Гуменник опубликовали в социальных сетях совместные фотографии из отпуска.

«Так и живем», — подписала 29-летняя россиянка фотографии на своей странице в соцсети.

Год назад «СЭ» сообщал, что Туктамышева и Гуменник встречаются, однако сама фигуристка опровергла эту информацию: «Не спешите верить неподтвержденным слухам».

Елизавета Туктамышева и&nbsp;Петр Гуменник.«Так и живем». Туктамышева выложила фото из США вместе с Гуменником

23-летний Гуменник является чемпионом России 2026 года, трехкратным победителем финала Гран-при страны (2023, 2025, 2026).

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, победительницей чемпионата России-2013. В конце ноября 2025 года фигуристка объявила о завершении карьеры.

Елизавета Туктамышева и&nbsp;Петр Гуменник.Туктамышева и Гуменник — новая пара в мире фигурного катания. Что об этом известно?
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Елизавета Туктамышева
Петр Гуменник
Фигурное катание
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