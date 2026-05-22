Туктамышева и Гуменник опубликовали совместные фото: «Так и живем»

Чемпионка мира россиянка Елизавета Туктамышева и фигурист Петр Гуменник опубликовали в социальных сетях совместные фотографии из отпуска.

«Так и живем», — подписала 29-летняя россиянка фотографии на своей странице в соцсети.

Год назад «СЭ» сообщал, что Туктамышева и Гуменник встречаются, однако сама фигуристка опровергла эту информацию: «Не спешите верить неподтвержденным слухам».

23-летний Гуменник является чемпионом России 2026 года, трехкратным победителем финала Гран-при страны (2023, 2025, 2026).

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, победительницей чемпионата России-2013. В конце ноября 2025 года фигуристка объявила о завершении карьеры.