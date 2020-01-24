Елена Буянова: «Даже предположить не могла, что Даниелян завоюет медаль»

Тренер Елена Буянова отметила, что серебро Артура Даниеляна на дебютном чемпионате Европы стало большим сюрпризом для всех. По ее словам, подопечный приехал в Грац с огромным желанием выступать.

— Даже предположить не могла — все-таки в нашей команде есть два очень опытных спортсмена, гораздо более опытных, чем Артур, — цитирует Буянову RT. — Досадно, что в произвольной программе случилось падение с достаточно элементарного прыжка. Видимо, слишком сильно выложился на четверных.

Это как раз недостаток опыта: нельзя допускать такие ошибки, когда борешься за медаль. Несмотря на это, мне очень понравилось, как Артур настраивал себя на выступление, как проводил разминки, тренировки. В нём, как мне кажется, всё-таки начинает проявляться и расти внутренний спортивный дух — здорово, когда у спортсмена появляется уверенность.