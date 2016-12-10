20:53 10 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Екатерина Боброва: "С хорошо выполненной поддержкой мы будем стоять еще выше"

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Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после произвольной программы в финале "Гран-при" в Марселе отметила, что 4-е место является для танцевального дуэта позитивным результатом. По словам россиянки, промежуточный итог сейчас лучше по сравнению с прошлым годом.

– Мы, к сожалению, сорвали свой коронный любимый элемент – вращательную поддержку, – приводит ТАСС слова Бобровой. – Она была отработана до такой степени, что мы могли выйти из любого положения, судьи всегда высоко оценивали этот элемент. Несмотря ни на что, надо искать позитивные моменты. Во-первых, это лучший результат по сравнению с прошлым сезоном. Во-вторых, мы получили не самые низкие баллы. Значит, с хорошо выполненной поддержкой мы будем стоять еще выше.

Четвертое место, с одной стороны, – обидное, а с другой, раз мы расстраиваемся этому результату – значит, растем. Еще год назад радовались пятому месту.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3861211

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